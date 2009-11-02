ГАИ приступает к эвакуации авто, припаркованных не по правилам

С начала следующей недели столичная Госавтоинспекция планирует начать эвакуацию с киевских улиц транспортных средств, которые припаркованы с нарушениями Правил дорожного движения.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник столичного главка милиции Виталий ЯРЕМА.

"Я думаю, со следующего понедельника мы начнем эту работу, но будем очень взвешенно подходить к этому", - сказал он, подчеркнув, что в первую очередь такие действия со стороны сотрудников Госавтоинспекции будут касаться транспортных средств, которые будут парковаться на остановках общественного транспорта, мешая его движению, и на пешеходных переходах. При этом, объясняя такие действия, В.ЯРЕМА отметил, что с 30 октября вступило в силу соответствующее постановление Кабинета Министров, "которое дополняет предыдущее и разрешает ГАИ осуществлять эвакуацию транспортных средств, которые находятся под знаками "стоянка запрещена", "остановка запрещена".

По словам В.ЯРЕМЫ, сейчас это постановление прорабатывается главком.

В то же время он обратил внимание на тот факт, что подразделения ГАИ не имеют в своем распоряжении ни эвакуаторов, ни штрафплощадок. Но настоящий документ позволяет милиции заключать соглашения с коммерческими структурами на осуществление эвакуации автомобилей. В контексте этого В.ЯРЕМА не исключил, что придется задействовать для этой процедуры, в частности, столичное предприятие "Киевпарксервис". "Нам неделя сейчас нужна для юридического оформления документов - кто будет этим заниматься, где будут эти штрафплощадки", - сказал он.

Вместе с тем начальник главка заверил, что "ответственность за эвакуацию полностью ложится на работника ГАИ, который будет составлять протокол о нарушении и протокол об эвакуации". Кроме того В.ЯРЕМА заверил, что транспортное средство будет возвращаться владельцу, если тот появится в процессе осуществления эвакуации. Также владелец уже эвакуированного автомобиля будет информироваться об этом соответствующим извещением, которое будет оставаться на месте, с которого был эвакуирован его автомобиль. Что касается расценок на такие процедуры, то, как отметил В.ЯРЕМА, они еще прорабатываются и будут согласованы с Министерством юстиции и Министерством финансов.