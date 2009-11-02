ВСУ рассмотрит дело по ИМТП и Укртрансконтейнеру

Третьего ноября Верховный Суд Украины рассмотрит дело относительно расторжения договора о совместной деятельности между ГП «Ильичевский морской торговый порт» (ИМТП) и «Укртрансконтейнер» (УТК). Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель профсоюза Ильичевского порта Сергей БРЫЗГАЛОВ.

ВСУ будет рассматривать кассационные жалобы Министерства транспорта и связи, Генеральной прокуратуры Украины и ИМТП на решение Высшего хозяйственного суда Украины, который 26 августа т.г. по кассации УТК признал договор о совместной деятельности действительным.

«Мы надеемся, что завтра Верховный Суд примет справедливое решение, и договор будет расторгнут», - отметил он. По словам С.БРЫЗГАЛОВА, отмена договора понесет за собой раздел имущества между сторонами, который будет осуществляться в судебном порядке. Имущественные претензии порта к УТК могут составить около 200 млн. грн., поскольку, по данным С.БРЫЗГАЛОВА, столько порт недополучил за время действия договора.

«На сегодня порт получает намного меньше прибыли, чем когда работал самостоятельно», - отметил представитель профсоюза. При этом С.БРЫЗГАЛОВ отметил, что также при разделе имущества в судебном порядке будут заказываться экспертизы для получения реальной информации об инвестициях в порт – насколько УТК выполнила свои обязательства по инвестициям. По данным С.БРЫЗГАЛОВА, УТК не выполняет эти обязательства. «К нам пришел недобросовестный инвестор, недобросовестный партнер», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что портовики выступают не против УТК или какого-либо другого инвестора. «Мы только за то, чтобы отношения были взаимовыгодными и для порта, и для инвестора», - сказал он.

C.БРЫЗГАЛОВ добавил, что в случае принятия решения ВСУ не в пользу ИМТП, портовики будут продолжать борьбу против данного договора. «Будем отстаивать до конца, нас поставили к стенке, дальше идти некуда», - сказал он, добавив в то же время, что ВСУ является последней судебной инстанцией.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Одесской области в начале года выявила нарушения договора о совместной деятельности, заключенного между ИМТП и «Укртрансконтейнером», и обратилась с иском о расторжении в областной хозсуд. Основными нарушениями, по мнению прокуратуры, является несвоевременное внесение ЧП «Укртрансконтейнер» своего взноса и, как следствие, несоблюдение плановых показателей развития контейнерного терминала, внесение взноса не в той валюте, которая предусматривалась договором, самовольный захват и использование имущества, которое в совместную деятельность не передавалось, финансирование собственных расходов за счет средств совместной деятельности, отказ предприятия компенсировать порту расходы, связанные с общей совместной деятельностью.

12 мая т.г. суд удовлетворил иск и признал договор расторгнутым. «Укртрансконтейнер» обжаловал данное решение в апелляционном суде. 26 июня 2009 г. Апелляционный хозяйственный суд Одесской области оставил решение суда первой инстанции в силе, УТК подал кассацию. 26 августа 2009 г. Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассацию УТК и признал договор действительным. На это решение подали кассации Минтранссвязи, ГПУ, ИМТП.

Напомним, еще в 2005 году руководители профсоюзов порта заявляли о незаконности сделки с ЧП «Укртрансконтейнер».

Справка УНИАН. Ильичевский морской торговый порт функционирует с 1958 года. Территория предприятия – 346 га, протяженность причальной линии – 5,4 км, площадь крытых складских помещений – 54,2 тыс. кв. м, открытой складской площадки – 743 тыс. 940 кв. м.

ЧП «Укртрансконтейнер» является дочерней компанией Национальной контейнерной компании (НКК) – крупнейшего в России оператора контейнерных терминалов, занимающего лидирующее положение на рынке стивидорных услуг.

Договор о совместной деятельности между портом и «Укртрансконтейнером» был подписан в июне 2005 года.