Маршрут столичных электричек изменен

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) продолжает выполнять путево-ремонтные работы на перегонее Дарница–Киев-Московский, в связи с чем 3 и 5 ноября 2009 года ряд электропоездов будут курсировать по измененному маршруту.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

В частности, №6907 Нежин–Дарница вместо Нежин–Борщаговка; №6908 Дарница–Нежин вместо Киев–Нежин; №6604 Тетерев–Киев-Пассажирский вместо остановочной платформы Северная; №6808 Киев–Яготин через Киев-Петровку вместо Киев-Московский; №6608 Малин–Борщаговка-Техническая вместо Киев-Пассажирский; №6610 Тетерев–Киев-Пассажирский вместо платформы Северная; №6629 Борщаговка-техническая–Тетерев вместо Киев–Тетерев; №6708/6707 Борщаговка-техническая–Мироновка вместо Киев–Мироновка.

Кроме того, поезда №6810 Борщаговка-техническая–Гребинка, №6910 Борщаговка-техническая–Нежин, №6915 Нежин–Борщаговка-техническая, №6811 Яготин–Борщаговка-техническая, №6816 Борщаговка-техническая–Яготин, №6917 Нежин–Борщаговка-техническая будут следовать через Киев-Петровку.

Станцией прибытия и отправления пригородных поездов №815 и №818 сообщением Киев–Конотоп 3 и 5 ноября будет станция Дарница вместо Киев-Пассажирский.

Кроме того, в эти дни будет полностью отменено движение электропоездов №6870 Киев-Пассажирский–Борисполь, №6871 Борисполь–Борщаговка-техническая, №6806 Киев–Яготин и № 6815 Яготин–Киев.

Юго-Западная железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства и призывает всех граждан, которые пользуются пригородными поездами, обращать внимание на объявления об изменениях в расписании и маршруте поездов.