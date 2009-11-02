В Луцке возобновлена работа троллейбусов и коммунальных маршруток.

Как передает корреспондент УНИАН, часть из них приступила к работе на прошедших выходных, 31 октября и 1 ноября, сегодня же на маршруты вышли остальные транспортные средства.

Незначительная часть автобусов остается в парке в связи с техническим состоянием и нецелесообразностью работы всех транспортных средств в связи с эпидемией гриппа, сообщил директор Луцкого предприятия электротранспорта Константин ПАТРАКЕЕВ.

Он отметил, что на сегодняшний день работникам ЛПЭ выплачено 680 тыс. грн. из городского бюджета, 290 тыс. грн. - государственной субвенции. На днях поступили еще около 400 тыс. грн. субвенции, которые немедленно будут направлены на погашение задолженности по зарплате.

„Осталось выплатить около 600 тыс. грн. и, таким образом, почти полностью удастся погасить задолженность по выплате зарплаты за июль”, - отметил К.ПАТРАКЕЕВ. Он также подчеркнул, что в связи с карантином выручка в троллейбусах и маршрутных такси за эти дни существенно уменьшилась.

Как сообщал УНИАН, 13 октября работники Луцкого предприятия электротранспорта начали бессрочную забастовку с требованием погасить задолженность по зарплате. Общая задолженность составляла около 6 млн. грн. С того времени в Луцке не курсировал ни один троллейбус и ни один из четырех самых популярных в городе маршрутов № 15, 15А и №9, 9А.

Члены исполкома Луцкого городского совета на очередном заседании 29 октября как один из выходов из ситуации, сложившейся на предприятии, утвердили новые тарифы на проезд. Таким образом, с 4 ноября стоимость проезда в троллейбусах увеличится с 0,75 грн. до 1 грн., в маршрутных такси - с 1,5 грн. до 2 грн.