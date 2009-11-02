ПЖД повышает стоимость проезда в электричках

Приднепровская железная дорога с 15 ноября 2009 года повышает стоимость проезда в пригородных поездах на 20-25%.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам начальник службы пригородных пассажирских перевозок Приднепровской железной дороги Игорь ЧЕРЕПАНОВ.

По его словам, повышение тарифов связано с необходимостью уменьшения ущерба железной дороги от пригородных перевозок, объем которых за 9 месяцев текущего года составил 226 млн. грн.

И.ЧЕРЕПАНОВ подчеркнул, что за январь-сентябрь т.г. железная дорога перевезла свыше 50,7 млн. пассажиров, из них около 40 млн. составили пассажиры льготных категорий, которые не платили за проезд.

По словам начальника службы пригородных пассажирских перевозок, Приднепровская железная дорога получила от государства лишь 20% от предусмотренной законом компенсации за перевозку льготников.

И.ЧЕРЕПАНОВ отметил, что повышение стоимости проезда в пригородном сообщении на Приднепровской железной дороге состоится по примеру Донецкой железной дороги, где новые тарифы уже действуют.