МАУ и «АэроСвит» готовы к борьбе с гриппом

Ведущие украинские авиакомпании «АэроСвит» и «Международные авиалинии Украины» (МАУ) заявили о том, что принимают все необходимые меры для борьбы с распространением эпидемии гриппа в Украине.

Как сказано в переданном УНИАН совместном сообщении компаний, все воздушные суда МАУ и «АэроСвита», выполняющие рейсы как в Украине, так и за ее пределами, полностью обеспечены укомплектованными аптечками, средствами для измерения температуры, резиновыми перчатками для бортпроводников, в также защитными марлевыми повязками для членов экипажа и каждого пассажира. Бортпроводники авиакомпаний прошли необходимый инструктаж по выявлению пассажиров с симптомами заболевания и ведут наблюдение за состоянием пассажиров.

Всем пассажирам, которые чувствуют недомогание, рекомендовано немедленно обращаться к бортпроводникам, которые предпримут все необходимые меры по предотвращению распространения инфекции на борту и по прибытии передадут пассажира врачу санитарно-карантинного пункта аэропорта.

Экипажи воздушных судов проинформированы о необходимости заблаговременно сообщать диспетчерской службе аэропорта обо всех случаях наличия на борту воздушных судов пассажиров с внешними признаками вирусной инфекции.

В сообщении также отмечается, что воздушные суда Boeing, которыми располагают авиакомпании «АэроСвит» и МАУ, имеют системы фильтрации воздуха. Фильтры улавливают 99% всех частиц, включая споры, бактерии и вирусы, и предотвращают их повторную циркуляцию в салоне.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – лидер рынка международных авиаперевозок Украины.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Дубаи, Кувейт, Абу-Даби, Тбилиси, Монастир, Ниццу, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Харьков, Луганск, Ужгород, Днепропетровск, Одессу и Симферополь.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5% Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и другие – 6%.

Компания «АэроСвит» обслуживает более 60 международных воздушных линий, включая 6 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

Самолетный парк авиакомпании состоит из 14 судов, среди которых 11 среднемагистральных Вoeing-737, три дальнемагистральных лайнера Вoeing-767 и один региональный самолет нового поколения Ан-148, эксплуатируемый в партнерстве с АНТК им. Антонова.