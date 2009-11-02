На ПЖД пассажиры возвратили 1,4 тыс. билетов на Киев и Львов

В кассы Приднепровской железной дороги пассажиры за 31 октября – 1 ноября возвратили 1,4 тысячи предварительно приобретенных билетов на Киев и Львов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник железной дороги Петр ЛОЗА.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, пассажиры прислушались к рекомендациям власти - в связи с распространением гриппа не ездить без уважительной причины в другие регионы.

П.ЛОЗА отметил, что количество возвращенных билетов составляет порядка 10% количества ранее приобретенных.

Начальник Приднепровской железной дороги также сообщил, что из-за массового возврата билетов на железнодорожных вокзалах и станциях дополнительно открыто 6 специализированных касс. Всего теперь на железной дороге работают 32 кассы по возврату билетов.

По словам П.ЛОЗЫ, пассажирские поезда, которые формируются Приднепровской железной дорогой, следуют по привычным маршрутам. Во всех пассажирских поездах предусмотрены места для изоляции пассажиров, заболевшим в пути.

П.ЛОЗА сообщил, что около 1 тыс. проводников пассажирских и пригородных поездов, работники вокзалов обеспечены марлевыми повязками. По его словам, госпитализированных вследствие ОРВИ работников железной дороги пока нет.

Как уточнил П.ЛОЗА, на территории Приднепровской железной дороги в поездах Трускавец–Днепропетровск и Севастополь–Киев были выявлены двое больных ОРВИ пассажиров, которые были госпитализированы на транзитных станциях.