«Борисполь» принимает противовирусные меры

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» принимает интенсивные меры с целью недопущения распространения опасного вируса в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, в частности, каждую новую смену со всем персоналом аэропорта, таможенной службы, хендлинговых компаний и экипажами авиакомпаний проводится информационный инструктаж относительно особенностей распространения вируса и методов профилактики заболевания.

Работники служб аэропорта, контактирующие с пассажирами, багажом, грузом и воздушными судами, обеспечиваются необходимым количеством средств индивидуальной защиты (марлевые повязки, резиновые перчатки), которые они обязаны носить.

Члены экипажей всех воздушных судов одевают маски и меняют их каждые четыре часа. За 20 минут расчетного времени до посадки командир каждого воздушного судна предоставляет информацию об эпидемической ситуации на борту самолета. В случае, если на борту обнаружен пассажир с подозрительными симптомами, всем пассажирам этого рейса выдают маски, а экипаж передает информацию об этом на контрольно-диспетчерский пункт. После посадки самолет заезжает на карантинную стоянку, и врачи первыми поднимаются на борт самолета, на котором находится человек с признаками заболевания, оценивают степень риска и состояние пассажира. Если подозрения подтверждаются, больного немедленно доставляют в больницу.

Все воздушные суда во время уборки обрабатываются дезинфицирующим раствором. Каждые три часа в аэропорту организована уборка с применением дезинфицирующих средств в местах массового пребывания людей.

Кроме того, для информирования пассажиров во всех залах аэропорта постоянно повторяется голосовое объявление с предупреждением об опасности распространения болезни и призывом защищаться от вируса.

Как сообщает пресс-служба «Борисполя», ужесточается санитарная инспекция по утилизации борт-питания, а также усилены таможенный и ветеринарный контроль за провозом продуктов питания. В аэропорту имеются в наличии достаточные запасы дезинфицирующих растворов для обработки медпунктов, терминалов, пассажирских автобусов, телетрапов, а также одноразовых термометров, дезинфекционных резиновых ковриков, которые служат защитными средствами от попадания инфекции с обуви.