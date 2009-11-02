По каналу «Дунай – Черное море» прошло 1117 судов

Несмотря на финансовый кризис и существенное падение судопроходов в начале года, за 10 месяцев 2009 года показатель прохода судов по каналу

«Дунай – Черное море» увеличился почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – с 1047 до 1117.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Дельта-Лоцман».

«Мы прогнозируем, что после полного восстановления ГСХ (глубоководный судовой ход «Дунай – Черное море» – УНИАН) переключит до 60% дунайского грузопотока в украинскую дельту Дуная. Завершение проекта зависит от полного выполнения Украиной международных экологических конвенций», – отметил директор предприятия Александр ГОЛОДНИЦКИЙ.

Всего же с момента восстановления в апреле 2007 года судоходства в украинской части дельты Дуная через устье Быстрое прошло 3163 судна.

А.ГОЛОДНИЦКИЙ напомнил, что на данный момент украинские и иностранные суда с осадкой 5,50 м уже имеют возможность пройти украинским глубоководным судовым ходом через устье Быстрое. Всего с момента восстановления судоходства в украинской части дельты Дуная по ГСХ «Дунай – Черное море» прошло 20 судов с осадкой 5 м и более, в том числе 9 – в 2009 году.

Как отмечается в сообщении, преимущества украинского судового хода – навигационные (удобное соединение с морем, круглосуточное и двустороннее движение по естественным рукавам Дуная) и экономические (тарифы на 40-60% ниже по сравнению с румынским каналом). Как сообщал УНИАН, 7 октября 2009 года Кабинет Министров Украины Постановлением №1120 уточнил финансовые показатели инвестиционной программы по восстановлению украинского ГСХ «Дунай – Черное море», в соответствии с которой в 2009-2011 гг. в ГСХ будет инвестировано 236,7 млн. грн.

В 2009 году на развитие ГСХ планируется инвестировать 130 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Дельта-лоцман» создано приказом Министерства транспорта Украины № 29 от 4 февраля 1998 с целью усовершенствования условий обеспечения безопасности мореплавания, а также упорядочения структуры морских лоцманских служб в северо-западной части Черного моря.

Осуществляемые виды деятельности: содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений – каналов (Бугско-Днепровско-Лиманский канал (БДЛК), Херсонский морской канал (ХМК), глубоководный судовой ход (ГСХ) «Дунай – Черное море»), лоцманские проводки и оказание услуг служб регулирования движения судов во всех портах Украины (география – от Мариуполя до Рени).

Предприятие имеет в арсенале специализированный флот – 20 лоцманских катеров, 2 промерных катера, буксир ледового класса «Гайдамака».

Чистая прибыль предприятия за 9 месяцев 2009 года составила 303,5 млн.грн.

Численность сотрудников ГП «Дельта-лоцман» – 1478 человек.

По поручению Министерства транспорта и связи Украины ГП «Дельта-лоцман» выполняет функции заказчика работ по проектированию и строительству ГСХ «Дунай – Черное море» через устье Быстрое. Этот проект под названием «Малый Босфор» даст возможность возродить крупнотоннажное судоходство по украинской части Дуная по трассе 7-го международного транспортного коридора.