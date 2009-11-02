ВОЛЯ предлагает шесть новых ТВ-программ

Компания ВОЛЯ с ноября 2009 года начала тестирование шести новых ТВ-программ, которые пополнят цифровые пакеты услуги «Воля Преміум ТВ».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, в перечень новых программ вошли: Sony Entertainment Television (SET), TV-1000 Action, Da Vinci Learning, «Малятко TV», «Гумор ТБ» и «Бабай ТБ». Теперь в пакетах «Воля Преміум ТВ» для абонентов компании доступно свыше 150 каналов со всего мира.

А.СИГДА отметила, что с ноября новые программы будут доступны всем абонентам базового пакета «Україна і світ», а одна из них – подписчикам цифрового пакета «Україна». По окончании периода промопросмотра каждая из программ пополнит пакет соответствующей тематики – «Україна і світ», «Всесвіт» или премиальный дополнительный пакет «Кіно».

Чтобы обеспечить абонентам компании ВОЛЯ возможность просмотра новых программ, были проведены технические работы и добавлены новые цифровые частоты.

«Это даст возможность не только включать в пакеты «Воля Преміум ТВ» новые телеканалы, но и внедрять дополнительные сервисы», – отметила руководитель пресс-службы компании.

Для правильного отображения названий каналов в списке необходимо обновить список (выполнить новый поиск) каналов в соответствии с инструкцией. Также инструкции будут дополнительно разосланы вместе со счетами всем подписчикам пакетов «Воля Преміум ТВ».

Компания обращает внимание, что для улучшения качества услуги несколько программ с 1 ноября будут дублироваться, а с 20 ноября будут доступны только на новых частотах.

По словам директора по маркетингу и коммуникациям компании ВОЛЯ Андрея МЕТЕЛЬСКОГО, компания «продолжает постоянные опросы абонентов относительно дальнейшего улучшения условий пользования и привлекательности пакетов услуг», а добавлению новых каналов предшествовал опрос зрительских предпочтений абонентов. Справка УНИАН. Канал Sony Entertainment Television (SET) – комедийно-развлекательный русскоязычный телеканал от Sony Pictures Entertainment – одной из главных студий Голливуда. Занимает лидирующие позиции среди развлекательных телеканалов. Канал предлагает телезрителям яркий, жизнерадостный, искрометный коктейль из самых разных программ для самой широкой аудитории в возрасте от 18 до 34 лет.

TV-1000 Action – один из наиболее популярных киноканалов Европы и самый динамично развивающийся фильмовой телеканал в Украине. Канал предлагает самые рейтинговые фильмы жанра action: остросюжетные боевики и детективы, головокружительные комедии, психологические драмы, мистические триллеры.

Da Vinci Learning – один из лучших научно-познавательных телеканалов мира.

«Mалятко TV» – первый национальный детский телевизионный спутниковый телеканал. Целевая возрастная аудитория – от 3 до 14 лет. Основу вещания составляют анимационные и художественные фильмы для детей, анимационные телесериалы, приключенческие художественные и документальные познавательные фильмы.

«Гумор ТБ» – развлекательный телеканал, зрителям предлагаются такие программы: «Комедийный улет» –популярные комедии, «Сумка смеха» – комедии, мультфильмы, юмор, выступления артистов комедийного жанра, «Ржаники» – веселые мультфильмы, которые поднимут настроение и взрослым, и детям; «С чего хохотали наши бабушки» – классические комедии, которые были сняты с 1930 по 1955 год.

«Бабай ТБ» – предлагает мистические фильмы, фантастические триллеры, психологические триллеры, хоррор-фильмы и рассчитан на телезрителей, которые жаждут острых ощущений.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером телекоммуникационных услуг и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг – кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.