УГЦР зафиксировал более 4 тыс. нарушений

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) в ІІІ квартале т.г. зафиксировал 4069 нарушений в сфере пользования радиочастотным ресурсом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГЦР.

Отмечается, что наибольшее число нарушений – 3097 – были связаны с эксплуатацией излучающих приборов без соответствующих разрешений УГЦР. Наибольшее количество нарушений пришлось на телевизионное вещание (1351), радиовещание (364), широкополосный радиодоступ (422), сотовую связь (970), ультракоротковолновую и коротковолновую радиосвязь (731), многоканальное наземное телерадиовещание пришлось (23), и на другие радиотехнологии – 208 нарушений.

Лидерами по числу нарушений стали АР Крым и Севастополь, где было зафиксировано 579 нарушений. В Винницкой области были зафиксированы 399 нарушений, Закарпатской – 306, Днепропетровской – 290, Николаевской – 203, Кировоградской – 179, Ивано-Франковской – 175, Черкасской области - 172, 168 – в Одесской, 164 - Черновицкой, 149 - Запорожской, в Донецкой – 128, в Хмельницкой –116, в Полтавской –115, в Луганской – 112, в Харьковской –111, во Львовской – 110.

Справка УНИАН. В составе УГЦР создана автоматизированная система радиомониторинга. В зоне ее действия находятся все областные центры, 70 городов и более 100 тыс. жителей.