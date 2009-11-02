«Астелит» открыл GPRS-роуминг с Испанией и Словенией

Оператор мобильной связи «Астелит» (ТМ life:)) открыл GPRS-роуминг с Испанией и Словенией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Теперь GPRS роуминг доступен для абонентов life:) в сети испанского оператора Orange (ESPRT) и в сети словенского оператора Si Mobil (SVNSM).

Кроме того, увеличиваются возможности отправки международных MMS-сообщений – с 1 ноября 2009 года абоненты life:) могут обмениваться мультимедиными сообщениями с абонентами казахского оператора Kcell.

Справка УНИАН. Национальный оператор мобильной связи life:) – обслуживает 11,7 млн. абонентов (по состоянию на второй квартал 2009 года). Сеть life:) обеспечивает покрытие территории, на которой проживает 94% населения страны, и предоставляет возможность роуминга в 173 стране благодаря 456 роуминг-партнерам. Оператор первым на рынке внедрил технологию EDGE и предлагает своим абонентам широкое EDGE-покрытие: около 76% базовых станций в сети оператора обеспечивают работу EDGE. life:) предлагает высококачественные услуги мобильной связи для всех сегментов украинского общества.