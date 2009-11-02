Beeline запустил сеть фиксированной связи в Хмельницком

Оператор связи Beeline запустил сеть фиксированной связи в городе Хмельницкий с номерной емкостью на 3 тысячи номеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе оператора.

Согласно сообщению, до настоящего времени Beeline присутствовал на телекоммуникационном рынке Хмельницкого с услугами мобильной связи, доступа в Интернет и передачи данных. Развитие собственной сетевой инфраструктуры и ввод в эксплуатацию номерного ресурса емкостью 3 тыс. номеров позволит предоставлять услуги местной, междугородней и международной связи на основе современной сетевой инфраструктуры Beeline.

Это уже двадцать первый город Украины, где клиентам Beeline стали доступны услуги фиксированной телефонии. При этом национальная сеть фиксированной телефонной связи Beeline представлена в 95% областных центров Украины. Подключение новых городов осуществляется с использованием коммуникационного оборудования нового поколения – программного коммутатора 4-го класса по технологии VoIP. Данный проект стал первым в Украине проектом такого рода и масштаба. Дальнейшее развитие и модернизация телефонной сети Beeline планируется с использованием оборудования программных коммутаторов в соответствии с концепцией построения сетей нового поколения NGN (Next Generation Network).

Справка УНИАН. На территории Украины услуги связи оказываются совместно компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом» (Россия).

Оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа.

В группу компаний ОАО «ВымпелКом» входят телекоммуникационные операторы, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже – на территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом «Beeline».

ОАО «ВымпелКом» стало первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи («NYSE»). Акции ОАО «ВымпелКом» в форме ADS котируются на NYSE под символом «VIP».