"Форд" снова стал рентабельным

Американская автостроительная компания "Форд" восстановила свою рентабельность. Чистая прибыль автогиганта составила 997 млн долл в третьем квартале текущего года. В прошлом году в третьем квартале "Форд", наоборот, был в минусе на 161 млн долл. Правда, объем доходов в эти же сроки сократился на 800 млн долл до 30,9 млрд долл., сообщает ИТАР-ТАСС.

В первой половине этого года "Форд" отчитался об оттоке наличных средств в размере 4,7 млрд долл. Однако в третьем квартале ситуация кардинально изменилась к лучшему. Приток ликвидных средств в автогигант достиг 1,3 млрд долл. Такого не происходило со второго квартала 2007 года. "Это дело большой значимости", - подчеркнул главный финансист компании Льюис Бут.

"Форд" прогнозирует, что состояние мировой экономики существенно улучшится к 2011 году. Общий объем продаж американского автопрома внутри США в этом году составит 10,6 млн автомобилей, полагают в компании. Ранее она исходила из цифры 10,5 млн машин.

"Форд" - единственный член "большой тройки" автостроительной индустрии страны, который не брал многомиллиардные кредиты у правительства США для борьбы с кризисом и избежал процедуры банкротства.