Кабмин одобрил заимствование на 400 млн. долл.

Кабинет министров Украины одобрил привлечение промышленным объединением "Укрпротез" кредита под государственные гарантии у Экспортно-импортного банка Китая в сумме 400 млн. долл.

Это предусмотрено постановлением Кабинета министров №1145 от 29 октября т.г., обнародованным на сайте Верховной Рады Украины.

Привлеченные средства планируется использовать для закупки у ЗАО "Запорожский автомобилестроительный завод" автомобилей для инвалидов. Предприятие определено ответственным за производство, переоборудование для ручного управления автомобилей по цене не выше рыночной (для базовой модели). Проект планируется реализовать при участии китайской "Чери Автомобайл Ко".

Документом также предусмотрено, что «Укрпротез» внесет 15%-й авансовый платеж за автомобили за счет привлеченного кредита у «Укрэксимбанка».

Погашение и обслуживание кредитов будет вестись за счет средств Госбюджета-2010 и бюджетов следующих лет, которые будут выделяться Министерству труда и социальной политики Украины.

Правительство в своем постановлении также указывает, что в соответствии с действующим законодательством, операции по поставке автомобилей для инвалидов не облагаются налогом на добавленную стоимость.

Справка УНИАН. ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в Корпорацию «УкрАВТО».

Народный депутат, член парламентской фракции «Блок Юлии Тимошенко» Тариэл ВАСАДЗЕ является почетным президентом корпорации «УкрАВТО».