НКРС намерена провести тендер по связи 3G

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) намерена провести тендер на выдачу лицензий для педоставления услуг мобильной связи третьего поколения (3G), несмотря на остановку Президентом Украины действия распоряжения правительства о проведении тендера.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, 2 ноября 2009 года тендерная комиссия НКРС разослала приглашения субъектам хозяйствования, которые признаны претендентами на участие в тендере на получение национальных лицензий на пользование радиочастотным ресурсом для внедрения радиотехнологии «Цифровая сотовая радиосвязь IMT-2000 (UMTS)», – компаниям «Киевстар», УМС и «Астелит».

Согласно предоставленной информации, уплата тендерной гарантии в размере 10% от начальной цены лицензии (400 млн. грн.) является обязательным условием для участия в последующих процедурах тендера (открытого аукциона). В соответствии с пунктом 3.12 Порядка проведения конкурсов или тендеров на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины, утвержденного решением НКРС № 911 от 6 сентября 2007 года, тендерную гарантию необходимо уплатить не позже чем за 3 рабочих дня до начала тендера (27 ноября 2009 года), то есть последним днем уплаты гарантии является 23 ноября т.г.

Как сообщал УНИАН, 16 октября 2009 года Кабинет Министров Украины поручил НКРС провести тендер на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G). Этот документ принят на основании выводов Межведомственной комиссии и определяет порядок проведения конверсии полос радиочастот 1920-1935 Мгц, 1950-1980 Мгц, 2010-2015 Мгц, 2020-2025 Мгц, 2110-2125 Мгц, 2140-2170 Мгц путем изменения частотных присвоений радиоэлектронных средств специальных пользователей, которые работают в отмеченных полосах, и их перевод за указанные полосы радиочастот. Кабмин также определил, что фактические затраты на проведение этой конверсии будут заключаться в переналадке действующих радиоэлектронных средств на другие диапазоны частот.

НКРС уже установила дату проведения первого тендера на диапазон радиочастот 25 МГц (торги с голоса) на конец ноября 2009 года. Начальная стоимость первой лицензии составляет 400 млн. грн. Еще предполагается выдать три лицензии (одна выдана ранее "Укртелекому"). Ранее заинтересованность в получении лицензий выразили компании УМС, «Киевстар», УРС, ТСУ и ITC. В начале октября т.г. НКРС также направила письма-приглашения ведущим международным операторам принять участие в тендере.

20 октября т.г. Президент Украины своим указом №834/2009 «Об остановке действия распоряжения Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2009 года №1119-р» остановил данное НКРС правительственное поручение о проведении тендера на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G).

29 октября т.г. НКСР одобрила проект распоряжения Кабмина «Некоторые вопросы проведенния конверсии полос радиочастот» о выделении части средств от финансирования тендера на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G) Министерству обороны Украины. Документом предусмотрено выделить часть средств от тендера на переворужение воинских формирований Минобороны средствами радиорелейной связи и радиолокации. При этом доля выделяемых средств от финансирования тендера не разглашается. Проект распоряжения отправлен на согласование в Минтранссвязи, Министерство финансов, Министерство экономики и Министерство юстиции.