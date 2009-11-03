Windrose ввела бесплатную бронировку мест

С 3 ноября 2009 года пассажиры авиакомпании Windrose могут самостоятельно бронировать места в салоне самолета при покупке билета. Услуга предварительного бронирования является бесплатной, и действительна для всех собственных рейсов авиаперевозчика.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Заказать конкретное место в лайнере можно при бронировании и покупке билета в колл-центре WINDROSE, в авиакассах, а также в туристических агентствах.

По словам начальника отдела продаж Windrose Сергея ПОЧТОВОГО, ранее пассажир узнавал номер посадочного места непосредственно во время регистрации на рейс.

Справка УНИАН. Авиакомпания WINDROSE была основана в 2003 году. Авиакомпания WINDROSE предоставляет полный спектр услуг в области авиационных перевозок.

Парк авиакомпании состоит из двух Embraer-195, двух MD-82.