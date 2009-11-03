На автовокзалах Киева организовано дежурство

В настоящее время сотрудники Глававтотрансинспекции Министерства транспорта и связи организовали дежурство, кроме Центрального автовокзала, на автовокзале «Южный» и автостанции «Дачная» в столице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, Глававтотрансинспекция обратилась ко всем руководителям транспортных предприятий с просьбой обеспечить водителей индивидуальными защитными повязками, а водителей – осуществлять перевозку исключительно в них. Особенно это касается работников тех регионов, где объявлен карантин или осуществляются массовые нерегулярные пассажирские перевозки.

Сообщается также, что с понедельника, 2 ноября, Глававтотрансинспекция сформировала посты, которые осуществляют контроль на автовокзалах и автостанциях г. Киева относительно соблюдения водителями, которые перевозят пассажиров, противоэпидемиологических требований. Инспекторы проверяют наличие у водителя защитной повязки и средств для дезинфекции автотранспортного средства.

Силами инспекции организован доступ всех водителей к воде и инвентарю вокзала (ведра, щетки и тому подобное), средствам дезинфекции.

Во вторник, 3 ноября, Глававтотрансинспекция начала предоставлять защитные повязки из собственных резервов всем водителям автобусов, которые прибывают в Киев из регионов без средств защиты. Состоянием на 12.00 абсолютно бесплатно защитными повязками обеспечены уже 200 водителей, которые прибыли на Центральный автовокзал Киева.

Для защиты от вируса инспекторов всем начальникам территориальных управлений Глававтотрансинспекции в АР Крым, областях, городах Киеве и Севастополе послано поручение с требованием неуклонного соблюдения противоэпидемиологических мероприятий.

Во время проведения контроля они должны получать информацию от водителей, автомобильных перевозчиков, владельцев (руководителей) автостанций и автовокзалов относительно оборудования подвижного состава и помещений средствами индивидуальной защиты органов дыхания и проведения дезинфекции автомобилей и зданий.

Кроме того, на время эпидемии уменьшено количество рейдовых проверок и сведены к минимуму контакты инспекторов с водителями во время осуществления контроля. Все командировки и массовые мероприятия, запланированные на следующие три недели, отменены.

Минтранс обратился ко всем инспекторам с просьбой проинформировать местные органы власти, автомобильных перевозчиков, автостанции, автовокзалы и общественность о необходимости воздержаться от масс