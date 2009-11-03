ДЖД отметила День железнодорожника

Сегодня, 3 ноября, в управлении Донецкой железной дороги состоялись торжества, посвященные Дню железнодорожника.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД, в мероприятии приняли участие начальник Донецкой железной дороги Николай СЕРГИЕНКО и председатель дорожного комитета профсоюза ДЖД Николай СВИСТУНОВ.

Н.СЕРГИЕНКО отметил, что, несмотря на экономические сложности, предприятие к празднику подошло с хорошими показателями: обеспечивается бесперебойная перевозка грузов и пассажиров, проводится индивидуальная работа с грузоотправителями, улучшаются качественные показатели, модернизирована инфраструктура участка Волноваха - Мариуполь, ведется подготовка к большой модернизации вокзального комплекса Донецк, исправно выполняются планы по ремонту подвижного состава и путей, улучшаются санитарно-бытовые условия труда железнодорожников.

В честь праздника лучшие работники ДЖД удостоены денежных премий и получили награды государственного и отраслевого значения.