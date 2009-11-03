«Укрпочта» дезинфицирует почтовые автомобили

С 30 октября 2009 года на Украинском государственном предприятии почтовой связи «Укрпочта» осуществляется дополнительная дезинфекционная обработка всех автомобилей для перевозки почты.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, все водители обеспечены респираторами и резиновыми перчатками, проводится дополнительный медицинский осмотр водителей для выявления признаков респираторных и вирусных заболеваний.

Кроме того, на всех объектах почтовой связи усилен противоэпидемический режим, дважды в сутки обеспечивается дезинфекция помещений. Персонал предприятия, который непосредственно предоставляет услуги потребителям, на 100% обеспечен респираторами. Персонал, задействованный на сортировке и обработке почты, работает в резиновых перчатках и защитных очках.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране в первое время карантина в девять дирекций западного региона было дополнительно направлено 14 тысяч респираторов, что позволило на 100% обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты и создать их запас. В настоящее время проводится работа по созданию такого запаса в других дирекциях, для чего запланировано доставить в филиалы до 100 тысяч респираторов и марлевых повязок.

На "Укрпочте" действует оперативная группа для координации противоэпидемических мероприятий, осуществляется круглосуточное дежурство ответственных лиц руководящего состава предприятия.

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» - национальный оператор почтовой связи, имеет в своем составе свыше 15 тыс. отделений почтовой связи (из них свыше 11 тыс. – в сельской местности), которые предоставляют услуги населению на всей территории Украины. На предприятии работают около 110 тыс. работников. Компания обслуживает почти 15 млн. абонентских почтовых ящиков.