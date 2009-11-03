УМС включила в зону покрытия еще 9 населенных пунктов

Оператор мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС Украина) в октябре включил в зону радиопокрытия своей сети 9 населенных пунктов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в период с 1 по 31 октября 2009 года МТС-Украина, в рамках программы по улучшению качества связи и расширению зоны радиопокрытия сети, установила и ввела в эксплуатацию 17 новых базовых станций. 9 из них запущены в населенных пунктах, где ранее не было покрытия сети МТС.

Увеличение емкости существующей сети проводится как путем строительства новых, так и путем расширения действующих базовых станций. За отчетный период было построено и введено в действие 36 дополнительных стоек базовых станций, которые улучшают качество связи в густонаселенных регионах Украины.

Новые базовые станции были установлены в следующих населенных пунктах: Запорожская обл., Бердянский р-н, с. Луначарское; Киевская обл., Бориспольский р-н, с. Головуров; Киевская обл., Сквирский р-н, с. Тхоровка; Киевская обл., Ставищенский р-н, с. Юрковка; Киевская обл., Кагарлыкский р-н, с. Переселение; Киевская обл., Кагарлыкский р-н, с. Слобода; Луганская обл., г. Свердловск, пгт. Володарск; Луганская обл., Станично-Луганский р-н, с. Александровка; Черниговская обл., Куликовский р-н, с.Смолянка.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,78 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 96,86 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.