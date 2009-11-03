ЗАЗ сократил производство легковых авто

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, г. Запорожье) в январе-октябре т.г. сократил производство легковых автомобилей на 82,4%, или на 197,897 тыс. штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 42,313 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит ЗАЗ.

В сообщении отмечается, что в январе-октябре т.г. ЗАЗ также сократил производство грузовых автомобилей на 56,7%, или на 2 387 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 822 штук, а также сократил производство автобусов на 86,8%, или на 487 штук, - до 74 штук.

Справка УНИАН. ЗАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.