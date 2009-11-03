Обнародован номер телефона по оформлению противовирусных препаратов

Государственная таможенная служба Украины обнародовала номер телефона доверия, по которому круглосуточно можно узнать детальную информацию относительно таможенного оформления противовирусных препаратов – 247-27-19.

В пресс-службе Гостаможслужбы также напомнили, что согласно украинскому законодательству, таможенное оформление медикаментов осуществляется без уплаты пошлины и НДС.

На основании постановления Кабинета министров Украины от 30 октября 2009 г. о предотвращении распространения гриппа и респираторных заболеваний среди населения и по заданию главы Государственной чрезвычайной протиэпидемиологической комиссии при правительстве Александра ТУРЧИНОВА все вопросы таможенного оформления лекарственных средств находятся под личным контролем Гостаможслужбы.

Все необходимые таможенные процедуры по поставкам лекарств и средств индивидуальной защиты, указанных в постановлении, осуществляются вне очереди, заявляют таможенники.