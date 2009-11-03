ЮЖД в Полтавской обл. возмещено только 45% суммы

Южной железной дорогой в январе-сентябре в Полтавской области перевезено пассажиров льготных категорий на 4 986,4 тыс грн., а возмещено только 2232,4 тыс грн. или 45% от данной суммы.

Об этом сегодня журналистам заявила начальник Полтавской дирекции железнодорожных перевозок-заместитель начальника ЮЖД Ольга Дьяченко.

По ее данным, не смотря на финансовый кризис ЮЖД не только сохранило количество пригородных поездов для потребностей пассажиров в Полтавской области, но и ввела дополнительные маршруты «Кременчуг-Кобеляки», «Кременчуг-Веселый Подол» на которых перевозки осуществляются комфортабельными рельсовыми автобусами.

«В соответствии с бюджетным кодексом, компенсационные выплаты за льготный проезд осуществляется местными бюджетами. Однако не все и своевременно осуществляют такие проплаты ЮЖД. Руководство дороги обращается к руководству городов и районов с просьбой проанализировать вопросы компенсаций и расплатиться, т.к. в противном случае ЮЖД будет вынуждена отменить курсирование пригородных поездов»,- сказала О.Дьяченко.