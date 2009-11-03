Крупнейший в Украине производитель больших грузовых автомобилей - ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) - в январе-октябре т.г. сократил производство автомобилей на 94,9%, или на 3 080 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 165 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «АвтоКрАЗ».

В октябре «АвтоКрАЗ» сократил производство автомобилей на 67,7%, или на 105 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 50 штук.

Справка УНИАН. ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» сократил производство автомобилей на 13% или 572 автомобиля, по сравнению с 2007 годом, до 3 634 автомобилей.

Компанию контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.