«Богдан» сократил производство

Корпорация «Богдан» в январе-октябре т.г. сократила выпуск легковых автомобилей на 83,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 12,608 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит корпорация «Богдан».

В сообщении отмечается, что за 10 месяцев т.г. корпорация «Богдан» также произвела 1 грузовой автомобиль.

Напомним, в июне корпорация презентовала стратегию производства легковых автомобилей на 2009-2014 гг., согласно которой компания планирует в 2013 году выйти на проектную мощность полномасштабного производства легковых автомобилей, изготовив по 60 тыс. авто Hyundai и Lada, а в 2014 году произвести по 62 тыс. автомобилей этих марок.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

На сегодня методом полномасштабного производства выпускаются автомобили Lada и Hyundai. В текущем году эти автобренды занимают, соответственно, первое и второе место по продажам в Украине.

Корпорация "Богдан" в июне 2008 года ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей. Инвестиции в этот проект составили свыше 330 млн. долл.