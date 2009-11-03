«Богдан» сократил производство автобусов и троллейбусов

Корпорация "Богдан", один из крупнейших субъектов украинского авторынка, в январе-октябре 2009 года сократила производство автобусов и троллейбусов на 87,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 433 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит Корпорация «Богдан».

В сообщении отмечается, что в октябре Корпорация "Богдан" сократила производство автобусов и троллейбусов на 60,4%, по сравнению с октябрем 2008 года, до 88 штук.

Напомним, на сегодняшний день корпорация «Богдан» имеет производственные мощности, которые позволяют ей изготовлять до 9000 автобусов и троллейбусов в год во всех классах: от особо малого до сверхбольшого.

В 2008 году корпорация «Богдан» завершила ряд инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли Украины. В частности, было введено в эксплуатацию современное автобусное и троллейбусное производство в Луцке. Инвестиции в этот проект уже превысили 100 млн. долл. На очереди введение в эксплуатацию второй очереди производства в Луцке.