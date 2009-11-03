ООО «Кременчугский автосборочный завод» (КрАСЗ, г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-октябре 2009 года сократило производство автомобилей различных марок и модификаций на 86,9%, или 20 995 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 3174 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит КрАСЗ.

Согласно сообщению, в частности, в январе-октябре т.г. КрАСЗ сократил производство грузовых автомобилей на 99,6%, или 2247 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 10 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году КрАСЗ увеличил производство автомобилей различных марок и модификаций на 32,4% по сравнению с 2007 годом – до 27 474 штук.

Справка УНИАН. ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящее в состав Группы компаний «АИС», осуществляет крупноузловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26 га) и развитая инфраструктура предприятия позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.