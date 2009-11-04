GM оставляет Opel за собой

Правление американского концерна General Motors (GM) на заседании во вторник приняло решение отказаться от продажи Opel консорциуму Magna-Сбербанк, передает немецкое информагентство DPA со ссылкой на источники в правлении, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, правление планирует сохранить Opel в материнском концерне.

Ранее 10 сентября руководство GM объявило о продаже контрольного пакета Opel консорциуму Magna-Сбербанк. Предполагается, в результате сделки консорциум получит 55% акций компании, работники Opel - 10%, а GM оставляет в своем распоряжении 35% акций.

Заседание правления прошло в пятницу в Детройте.

Другие подробности пока не сообщаются.

Компания Magna International - один из крупнейших мировых производителей автокомплектующих, выступает в сделке в консорциуме с российским Сбербанком. Компания поставляет детали для автомобилей ведущих мировых марок, в том числе Ford, Toyota, Honda, Volkswagen, Porsche, General Motors, DaimlerChrysler. Magna имеет филиалы в 25 странах, число ее сотрудников составляет около 74 тысяч человек.

Ранее правительство ФРГ обещало поддержку Opel только в том случае, если он будет продан консорциуму.

Правительство Германии считает "поражением" решение GM по Opel

Канцлер Германии Ангела Меркель считает поражением отказ правления американского концерна General Motors (GM) о продаже Opel консорциуму Magna-Сбербанк, пишут в среду немецкие СМИ.

В ночь на среду на заседании правления концерна в Детройте GM приняло решение не продавать Opel консорциуму Magna-Сбербанк, так как "деловая обстановка в Европе улучшается". Исполнительный директор американского автогиганта Фриц Хендерсон в своем заявлении пообещал, что в скором времени Германии и правительствам других стран будет представлен план реструктуризации. GM также планирует провести полную реструктуризацию расходов в размере 3 миллиардов долларов, что, по мнению руководства компании, можно успешно осуществить на фоне улучшения деловой ситуации в Европе.

Премьер-министр федеральной земли Гессинг Роланд Кох в свою очередь также выступил с резкой критикой решения GM, пишет газета Welt.

"Я очень растерян и в то же время очень зол, что многомесячные старания, за которые Европе удалось найти лучшее решение для Opel, были растоптаны General Motors", - цитирует слова Коха газета Welt.

"Ввиду негативного опыта, вызванного неправильной политикой GM за последние годы, я опасаюсь за будущее предприятия. Я также надеюсь, что они вернут нам до 30 ноября выделенный бридж-кредит, чтобы немецкие налогоплательщики не несли убытки", - добавил Кох.

По данным издания Handesblatt, Меркель, которая назвала отказ GM "поражением", попросила министра экономики Райнера Брюдерле (Rainer Bruederle) поднять вопрос об Opel сегодня на заседании кабинета министров.

После отказа о продаже Opel, Хендерсон поблагодарил немецкое правительство и правительства других европейских стран, а также концерн Magna за приложенные усилия. Он отметил, что "деловая обстановка в Европе улучшилась", такую же динамику продемонстрировали и совокупное финансовое здоровье и стабильность GM

Кроме того, директор GM заявил, что концерн намерен продолжить развивать свой уже довольно значительный бизнес в России, а также возобновить работы напрямую с группой "ГАЗ".

Десятого сентября руководство GM объявило о продаже контрольного пакета Opel консорциуму Magna-Сбербанк. Предполагалось, что в результате сделки консорциум получит 55% акций компании, работники Opel - 10%, а GM оставит в своем распоряжении 35% акций.

Компания Magna International - один из крупнейших мировых производителей автокомплектующих, выступает в сделке в консорциуме с российским Сбербанком. Компания поставляет детали для автомобилей ведущих мировых марок, в том числе Ford, Toyota, Honda, Volkswagen, Porsche, General Motors, DaimlerChrysler. Magna имеет филиалы в 25 странах, число ее сотрудников составляет около 74 тысяч человек.

Ранее правительство ФРГ обещало поддержку Opel только в том случае, если он будет продан консорциуму.