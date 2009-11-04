Чистая прибыль Nissan Motor упала

Чистая прибыль японского автомобилестроительного концерна Nissan Motor во II квартале 2009-2010 финансового года, который закончился 30 сентября, снизилась на 65% до 25,5 млрд. иен ($270 млн.) При этом годом ранее этот показатель составил 73,55 млрд. иен, сообщает k2kapital.

Выручка также снизилась. Падение показателя составило 26% - до 1,87 трлн. иен.

В отчетном квартале компании удалось реализовать 901 тыс. автомобилей, что почти на 7% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.

Кроме того, согласно прогнозу Nissan, годовой чистый убыток составит 40 млрд. иен, а не 170 млрд. иен, как предполагалось ранее.