Тимошенко поздравила железнодорожников

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня поздравила железнодорожников с профессиональным праздником.

Премьер-министр, в частности, отметила: «Украинские железные дороги по своему техническому и кадровому потенциалу занимают одно из ведущих мест в Европе. Деятельность железнодорожного транспорта как части единой транспортной системы страны способствует нормальному функционированию всех отраслей производства, социальному и экономическому развитию страны и укреплению обороноспособности государства, международному сотрудничеству».

«Украина имеет уникальное географическое расположение, колоссальные транзитные возможности и профессиональные кадры, могучую транспортную систему. И это прекрасная основа для того, чтобы уверенно формировать планы на будущее и совместными усилиями воплощать их в жизнь», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.