Украинцы определили самого выдающегося железнодорожника

4 ноября по случаю Дня железнодорожника обнародованы результаты голосования «Выдающиеся железнодорожники Украины». Как сообщает пресс-служба Укрзализныця, беспрекословным лидером рейтинга стал прежний министр транспорта и связи Украины — генеральный директор Укржелдортранса Георгий Кирпа. За него отдали свои голоса 84 550 участников акции. Голосование длилось на протяжении сентября-октября 2009 года. В нем приняли участие почти 200 тысяч лиц, в первую очередь железнодорожники и ветераны отрасли.

В целом за указанный период поступили предложения на 92 претендента на участие в рейтинге. Среди тех, кого украинцы предлагали отнести к выдающимся личностям, были прежние машинисты, путейщики, каменщики, железнодорожные врачи, которые уже давно стали легендами на своих предприятиях. Каждый из них заслуживает на чествование, поскольку в свое время сделал весомый взнос в перестройку отрасли.

В десятку лидеров рейтинга вошли Георгий Кирпа, Николай Конарев, Александр Пучко, Анатолий Алимов, Борис Олийник, Виктор Приклонский, Владимир Бобринский, Александр Верховцев, Сергей Витте, Петр Кривонос.

Организаторы мероприятия убеждены, что подобные интересные акции способствуют увековечению славы выдающихся железнодорожников, а также сохранению исторической памяти о славных периодах становления и развития железнодорожного дела в Украине, воспитанию у молодых почета к прошлому отрасли.