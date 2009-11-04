Вопрос раздела имущества между ИМТП и УТК решит суд

Вопрос раздела имущества и компенсации вкладов между Ильичевским морским торговым портом (ИМТП) и ЧП «Укртрансконтейнер» (УТК) будет решаться в судебном порядке. Об этом в комментарии УНИАН сказал председатель профсоюза Ильичевского порта Сергей БРЫЗГАЛОВ.

«Все вопросы о выходе из этого договора будут решаться в судебном порядке, поскольку у нас не получалось все эти четыре с лишним года находить компромисс, и в этой ситуации мы никаких иллюзий не строим. То есть, завтра будет проведено совещание, на котором будут выслушаны предложения сторон в связи с принятым вчера решением суда Украины, но скорее всего, на этом совещании решиться не более одной десятой части тех проблем, которые сегодня существуют», - отметил С.БРЫЗГАЛОВ.

По его мнению, процесс раздела имущества и компенсаций будет длительным. «Это долгий процесс, это будет долго, и об этом (о сумме компенсаций – УНИАН) говорить сегодня преждевременно», - сказал он.

В частности, УТК может оставить закупленную технику в порту и получить за нее компенсацию, или же забрать технику.

С.БРЫЗГАЛОВ также отметил, что ИМТП сегодня оперирует контейнерным терминалом, который является его структурным подразделением, «без всяких проблем». «Выполняется полностью вся программа переработки контейнеров в порту. Силами порта, без всяких проблем. Единственной проблемой является то, что в этом процессе участвует техника, которая является собственностью УТК. Мы заплатим за пользование этой техникой, но как это все будет происходить и в каких размерах, - это будет решать суд», - подытожил он.

Напомним, Верховный суд Украины (ВСУ) 3 ноября удовлетворил кассационные жалобы Генпрокуратуры, Минтранссвязи и руководства Ильичевского морского торгового порта и признал недействительным договор о совместной деятельности между портом и ЧП «Укртрансконтейнер». ВСУ оставил в силе решение Хозяйственного суда Одесской области от 12 мая 2009 года о расторжении договора.

Справка УНИАН. Прокуратура Одесской области в начале года выявила нарушения договора о совместной деятельности, заключенного между ИМТП и «Укртрансконтейнером», и обратилась с иском о расторжении в областной хозсуд. Основными нарушениями, по мнению прокуратуры, являются несвоевременное внесение ЧП «Укртрансконтейнер» своего взноса и, как следствие, несоблюдение плановых показателей развития контейнерного терминала, внесение взноса не в той валюте, которая предусматривалась договором, самовольный захват и использование имущества, которое в совместную деятельность не передавалось, финансирование собственных расходов за счет средств совместной деятельности, отказ предприятия компенсировать порту расходы, связанные с общей совместной деятельностью.

12 мая т.г. Одесский хозсуд удовлетворил иск и признал договор расторгнутым. «Укртрансконтейнер» обжаловал данное решение в апелляционном суде. 26 июня 2009 г. Апелляционный хозяйственный суд Одесской области оставил решение суда первой инстанции в силе, УТК подал кассацию. 26 августа 2009 г. Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассацию УТК и признал договор действительным. На это решение подали кассации Минтранссвязи, ГПУ, ИМТП.

Напомним, еще в 2005 году руководители профсоюзов порта заявляли о незаконности сделки с ЧП «Укртрансконтейнер».

Ильичевский морской торговый порт функционирует с 1958 года. Территория предприятия – 346 га, протяженность причальной линии – 5,4 км, площадь крытых складских помещений – 54,2 тыс. кв. м, открытой складской площадки – 743 тыс. 940 кв. м.

ЧП «Укртрансконтейнер» является дочерней компанией Национальной контейнерной компании (НКК) – крупнейшего в России оператора контейнерных терминалов, занимающего лидирующее положение на рынке стивидорных услуг.

Договор о совместной деятельности между портом и «Укртрансконтейнером» был подписан в июне 2005 года.