«Укрпочта» организовала доставку лекарств

«Укрпочта» организовала работу по перевозке и доставке лечебным заведениям препарата «Тамифлю» (300 тысяч доз), предназначенного для лечения больных гриппом.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Перевозка груза особого значения, закупленного правительством Украины за бюджетные средства, осуществлялась автотранспортом и персоналом Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта». Координировал эту работу заместитель генерального директора Игорь МЕЛЕНЧУК.

Как отмечается в сообщении, работники «Укрпочты» и в дальнейшем готовы выполнять поручения правительства, направленные на предотвращение распространения вирусно-респираторных заболеваний в стране.