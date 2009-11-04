Минтранс изучает соблюдение противоэпидемических мер

Представители Министерства транспорта и связи Украины с 3 по 6 ноября будут изучать состояние выполнения противоэпидемических мероприятий на транспорте в Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерстве, туда направлена мониторинговая группа ведомства во главе с заместителем министра – председателем Госавтотрансадминистрации Петром КРАВЧУКОМ.

Во время рабочей поездки пранируется осуществить контроль за соблюдением необходимых при карантине требований на крупнейших транспортных узлах западных областей страны. Речь идет о железнодорожных вокзалах, аэропортах, автовокзалах и автостанциях, а также автомобильных пунктах пропуска и почтовых отделениях.

Напомним, Локальным планом Минтранссвязи относительно предотвращения распространения гриппа А/H1N1 предусмотрен целый комплекс противоэпидемических мероприятий на железной дороге, в аэропортах и морских портах, в которые заходят круизные суда, а также на предприятиях и учреждениях отрасли.

Усилен противоэпидемический режим на всех объектах транспорта и связи, осуществляются дезинфекционные мероприятия в местах массового пребывания людей (аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, морские и речные вокзалы), проводится дезобработка салонов автобусов на автовокзалах, автостанциях и конечных остановках маршрутов, а также силен режим влажной уборки с обязательным применением дезинфицирующих средств во всех поездах. Соответствующие рекомендации направлены владельцам авиационных и судоходных компаний.

Повышенное внимание уделено предупреждению заболеваний среди работников отрасли. Постоянно осуществляется медицинский (санитарный) послерейсовый осмотр экипажей судов, поездных бригад и другого персонала. Кроме того, активизированы все возможности отраслевых медицинских заведений для безотлагательного обслуживания людей с признаками вирусного заболевания.

По каждой подотрасли транспорта и связи работают оперативные штабы. В случае выявления заболевания или подозрения на грипп типа А/H1N1 работники отрасли обязаны немедленно информировать территориальные заведения здравоохранения и санэпидемстанции.