"Укравтодор" объявил предквалификацию на выполнение работ

Государственная служба автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") приглашает подрядчиков и фирмы на предварительную квалификацию на выполнение работ по контракту с Международным банком реконструкции и развития «Улучшение автомобильных дорог и безопасности движения: Улучшение безопасности движения - ликвидация мест концентрации ДТП».

Как сообщила УНИАН пресс-служба "Укравтодора", правительство Украины получает финансирование от Всемирного банка на покрытие средств по улучшению безопасности движения – ликвидации мест концентрации ДТП и намеревается использовать часть средств на оплату по контрактам на выполнение строительных работ, а также связанных с ними консультационных услуг.

Согласно сообщению, тендерный процесс будет происходить в соответствии с действующими правилами и процедурами МБРР. Квалифицированные подрядчики будут приглашены на тендер по вышеупомянутому контрактом. Планируется, что работы будут продолжаться 12 месяцев, присуждение контракта запланировано на весну 2010 года. Предварительная квалификация будет проводиться в соответствии с процедурой МБРР.

Напомним, что МБРР предоставит Украине кредит размером 400 млн. долл. на 30 лет с пятилетним льготным периодом в рамках проекта «Улучшение автомобильных дорог и безопасности движения». Ответственной за его подготовку является Государственная служба автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

300 млн. долл. из кредита будет направлено на реконструкцию участка дороги Киев-Харьков-Довжанский от г. Борисполь (Киевская область) до г. Лубны (Полтавская область), еще 100 млн. долл. – на улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог государственного значения на аварийно опасных участках.

Предусматривается, что проект даст возможность улучшить безопасность на украинских дорогах, на которых в прошлом году погибли свыше 7,5 тысяч людей, и поможет стране интегрировать ее транспортную сеть в ЕС, а также улучшить транзитный потенциал.