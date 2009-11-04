«Астелит» предупреждает об осторожности в социальных сетях

Оператор «Астелит» (ТМ life:) ) предупреждает абонентов об осторожности в социальных сетях. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, активные пользователи социальных сетей уже неоднократно сталкивались со странными объявлениями, в которых якобы уволенные сотрудники life:) предлагают всем желающим отправить SMS с указанным числовым кодом и таким образом бесплатно пополнить свой мобильный счет. К сожалению, таким нечестным способом некоторые пользователи социальных сетей – «Одноклассники», «В контакте» - пытаются поднять рейтинг своих страниц и профилей. Ведь для этого им нужно отправлять платные SMS со своим ID на специальный номер. Естественно, что абонент, который отправит сообщение, не только не получит обещанного пополнения счета, но и потратит собственные деньги на платное SMS.

Справка УНИАН. Национальный оператор мобильной связи life:) – лидер по привлечению новых абонентов, обслуживающий 11,7 миллиона абонентов (по состоянию на второй квартал 2009 года). Сеть life:) обеспечивает покрытие территории, на которой проживает 94% населения страны, и предоставляет возможность роуминга в 173 странах благодаря 456 роуминг-партнерам. Оператор первым на рынке внедрил технологию EDGE и предлагает своим абонентам широкое EDGE-покрытие: около 76% базовых станций в сети оператора обеспечивают работу EDGE. life:) предлагает высококачественные услуги мобильной связи для всех сегментов украинского общества.