ВОЛЯ предлагает сэкономить 99%

Компания ВОЛЯ предложила корпоративным клиентам, желающим подключиться к высокоскоростному Интернету, воспользоваться преимуществами цифрового телевидения, сэкономив при этом 99% стоимости расширенного телепакета «Всесвіт».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, условиями новой акции предлагается, что выбрав один из интернет-пакетов группы «Usage Unlimited» или пакеты XL-Pro, XXL-Pro группы «Speed Unlimited», всего за 1,08 грн. в месяц можно подписаться на расширенный пакет «Всесвіт». При этом абоненты получают в пользование ТВ-тюнер всего за 1 грн. в месяц (регулярная стоимость этого дополнительного сервиса – 12,90 грн./мес.). Регулярная стоимость расширенного пакета «Всесвіт», который включает более 120 телепрограмм, для корпоративных клиентов составляет 107,62 грн./мес.

Акция проводится с 20 октября по 30 ноября 2009 года. Срок действия акционного плана подписки на «Всесвіт-99%» – до 31 января 2010 года.

А.СИГДА сообщила, что в группе тарифных планов «Speed Unlimited» без ограничения скорости с определенным объемом информации в абонентскую плату 130 грн./мес. включено 10 ГБ, 230 грн./мес. – 70 ГБ, 350 грн./мес. – 150 ГБ и 500 грн./мес.– 250 ГБ. В группе тарифных планов «Usage Unlimited» с фиксированной скоростью без ограничения потребления трафика предлагаются симметричные скорости приема-передачи от 1024 Кбит/с до 8192 Кбит/с стоимостью от 300 грн./мес. до 1600 грн./мес.

Как отметил руководитель службы по работе с ключевыми абонентами компании ВОЛЯ Павел СОЛОПИХИН, комплекс услуг для корпоративных абонентов предоставляется под торговой маркой «ВоляPRO» и включает в себя доступ в Интернет, к цифровому телевидению и услуги Дата-центра ВОЛЯ.

«Мы продолжаем совершенствовать наше предложение, делая особый акцент на индивидуальный подход к каждому клиенту и экономическую выгоду получения целого комплекса услуг из одних рук, который включает также дополнительные сервисы и удобства», – сказал он.

По словам П. СОЛОПИХИНА, в компании создан отдельный офис по обслуживанию корпоративных абонентов, предназначенный исключительно для юридических лиц. Выделена телефонная линия для связи с соответствующими службами компании ВОЛЯ. Подключение корпоративных пользователей осуществляется специальной бригадой технических специалистов, которые обеспечены всем необходимым оборудованием для работы с крупными офисными помещениями. Информационно-консультационное обслуживание обеспечивает отдельная группа сотрудников, за каждым таким абонентом закрепляется высококвалифицированный менеджер. Для информационно-технического сопровождения создана специальная инженерная служба. Документы корпоративным пользователям доставляют курьеры. Одним из главных преимуществ компании в работе с такими абонентами является возможность обработки заявок день в день.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг: кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, услуги крупнейшего в Украине дата-центра, а также дополнительный сервис «видео-по-запросу».