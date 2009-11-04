Berkshire Hathaway покупает акции американской ж/д компании

Инвестиционная компания Berkshire Hathaway Inc, принадлежащая одному из самых богатых людей мира Уоррену БАФФЕТУ, достигла соглашения о покупке акций американской железнодорожной компании Burlington Northern Santa Fe Corp за 26 млрд. долл., сообщает Reuters.

Компании У.БАФФЕТА уже принадлежат более 22% акций Burlington. Оставшиеся 72,4% акций она намерена выкупить по цене 100 долл. за штуку.

Во вторник было опубликовано заявление, в котором У.БАФФЕТ отметил, что железные дороги являются ключевым фактором для роста американской экономики и их развитие будет проходить параллельно с развитием нации.

«Через 10, 20, 30 лет люди будут перевозить больше товаров чем сейчас, – сказал У.БАФФЕТ. – Я просто верю, что эта страна будет процветать».