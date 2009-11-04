В Киеве будет закрыто движение возле моста Патона

В связи со строительством подпорной стены в ходе реконструкции транспортной развязки на пересечении Днепровской набережной и просп. Воссоединения, временно, с 10 до 20 ноября т.г., будет закрыто движение всех видов транспорта на подъездах к мосту Патона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, ограничение касается правоповоротного съезда с Русановской набережной на мост Патона. Движение транспорта будет организовано по улице Энтузиастов, М.Расковой и Плеханова с выездом на просп. Воссоединения.

Закрывается движение также на правоповоротном съезде с моста Патона на Днепровскую набережную до ул. П.Тычины. Движение транспорта организовано по проспекту Воссоединения, съездом на ул. Березняковскую; по улице П.Тычины с выездом на Днепровскую набережную.

Кроме того, движение транспорта будет запрещено на ул. Серафимовича от ул. А.Бучмы до Днепровской набережной в обоих направлениях. Движение транспорта в обоих направлениях будет организовано по улице Бучмы, П.Тычины и Днепровской набережной.

Как отмечают в КГГА, сейчас продолжается завершающий этап реконструкции развязки. Строители работают практически в круглосуточном режиме, чтобы минимизировать временные неудобства, связанные с ограничением движения автотранспорта. Уже полностью построен тоннель, сейчас в нем ведутся отделочные работы, устанавливаются водостоки.

Реконструкция развязки позволит ликвидировать светофоры и организовать движение таким образом, чтобы транспортные потоки не пересекались. Тем самым пропускная способность увеличится в 1,5 раза. Специалисты КП «Киевавтодор» стремятся завершить все работы до конца ноября, в соответствии с проектом.