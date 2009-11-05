Государство поддержит АвтоВАЗ

Правительство решило, что 300 миллиардов рублей, выделенных на капитализацию банков, больше пригодятся системообразующим компаниям и простым безработным. В числе приоритетных получателей денег - АвтоВАЗ, пишут в четверг "Ведомости".

На следующей неделе Минфин внесет в Госдуму поправки в бюджет-2009, рассказал "Ведомостям" вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Речь пойдет о перераспределении средств, зарезервированных на капитализацию банков с помощью ОФЗ и на государственные гарантии.

В бюджете этого года предусмотрено 150 миллиардов рублей на выпуск ОФЗ для обмена на привилегированные акции банков. "Но так как экономическая ситуация немного лучше, чем предполагалось ранее, необходимости выпускать облигации для докапитализации нет. Поэтому правительству решено предоставить право использовать эти средства на поддержку отраслей экономики", - объясняет Кудрин.

По его словам, правительству будет дано право потратить эту сумму на те же цели, на которые сейчас расходуются средства антикризисного фонда: на программы по борьбе с безработицей, по развитию моногородов, на дотации фонду социального страхования, на поддержку оборонных и системообразующих предприятий - АвтоВАЗа, Объединенной судостроительной корпорации, Обьединенной авиастроительной корпорации.

Фактически на борьбу с кризисом в 2009 г. может быть потрачено не 450 миллиардов рублей, как заложено в законе о бюджете-2009, а 600 миллиардов рублей. "450 миллиардов рублей правительство уже почти использовало", - говорит сотрудник Минфина. Причем добавляемые 150 миллиардов рублей могут перейти и на следующий год, уточняет Кудрин: "Деньги надо потратить не срочно, а по мере необходимости".

На капитализацию банков через ОФЗ в 2009 году было выделено 150 миллиардов рублей, а в 2010 году - 250 миллиардов рублей. Однако на прошлой неделе было принято решение в этом году сократить программу до нуля, а в следующем - на 150 миллиардов рублей и сэкономленные таким образом 300 миллиардов рублей пустить на антикризисные программы.

Другая поправка в бюджет-2009 состоит в перераспределении 300 миллиардов рублей, зарезервированных на госгарантии, рассказал сотрудник Минфина. Сейчас для оборонных предприятий предусмотрено 100 миллиардов рублей, а для гражданских системообразующих - 200 миллиардов рублей. Но оборонным предприятиям столько не потребовалось, поэтому им оставят 75 миллиардов рублей, а системообразующим добавят до 225 миллиардов рублей.

Госгарантии для оборонных предприятий были не самым необходимым механизмом, объяснил замминистра финансов Антон Силуанов: "Более востребованы другие меры - субсидирование процентной ставки и капитализация". 200 миллиардов рублей гарантий для системообразующих компаний уже распределено, сказал замминистра экономразвития Олег Савельев: "Еще подано заявок на сумму, превышающую 25 миллиардов рублей Дополнительные гарантии распишем до конца года".