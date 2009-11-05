Решение GM по Opel стало шоком для мировой автоиндустрии

Принятое во вторник административным советом General Motors решение отказаться от продажи немецкого бренда Opel и его британского аналога Vauxhall консорциуму канадской Magna и Сбербанка России (SBER) стало подлинным шоком для мировой автомобильной индустрии. Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, об этом заявила на первой полосе влиятельная лондонская газета Financial Times.

Британский министр по делам бизнеса Питер Мандельсон, по словам его помощника, воспринял новость об отмене сделки "с удивлением", однако выразил уверенность, что в составе GM у заводов Vauxhall в Лутоне и Эллесмир Порте "яркое будущее". Он намерен приложить все усилия в дальнейших переговорах с американским автогигантом, "чтобы обеспечить перспективы этих двух предприятий, включая возможность оказания им необходимой господдержки для сохранения рабочих мест на них в долгосрочной перспективе". Чиновники правительства Соединенного королевства утверждают, что эти заводы, на которых работают около 5,5 тыс человек, относятся к наиболее эффективным в Европе и смогут постоять за себя в конкурентной борьбе с другими предприятиями General Motors. "Мы можем быть уверены в успешном будущем Vauxhall при любом коммерческом плане, предлагаемом GM", - отметил один из британских чиновников.

В то же время профсоюзы королевства приветствовали такой исход сделки. Представитель британского профобъединения, последовательно выступавшего против продажи фирме Magna брендов Vauxhall и Opel с августа, заявил, что "это лучший вариант для Великобритании".

В целом же аналитики Сити ожидают отрицательной реакции со стороны сотрудников Opel на отказ от сделки, которая могла "ослабить нелюбимые связи автопроизводителя с GM". Источник, близкий к главе производственного совета Opel Клаусу Францу, сообщил, что там "обсуждается возможность проведения общей забастовки работников компании".

Решение стало полной неожиданностью

Opel, сотрудниками которого являются 50 тыс человек по всей Европе, является центром исследований и разработок GM в сфере малых и компактных автомобилей, которые будут играть решающую роль в общей стратегии каждого автопроизводителя в ближайшие годы", - указывает аналитик из лондонского Сити.

По утверждению источника, близкого к административному совету General Motors, решение не отдавать Opel возникло именно в ходе заседания совета, продолжавшегося 6 часов. До него велась подготовка официального заявления, подтверждающего продажу.

Для правительства Германии, "потратившего месяцы на согласование многомиллиардного пакета госгарантий, который обеспечил бы продажу Opel фирме Magna, этот разворот на 180 градусов будет представляться позором, утверждает Financial Times. В Opel он стал полной неожиданностью даже для опытных менеджеров: глава GM Europa Карл-Петер Форстер еще за три часа до объявления "об отмене сделки" говорил о том, что сделка может "прекрасно закрыться к Рождеству (25 декабря)". Этот отказ также "разрушил все надежды и правительства, и сотрудников немецкого предприятия на то, что Opel удастся спустя 80 лет завершить заигрывание с американских автопроизводителем".

GM поблагодарил всех

Руководство американской автостроительной компании General Motors "ценит усилия, предпринятые канадско-австрийской фирмой Magna и ее российскими партнерами в целях достижения справедливого соглашения" относительно будущего немецкого концерна Opel. Об этом заявил во вторник исполнительный директор GM Фритц Хендерсон.

Его заявление было распространено после завершения в Детройте совещания совета директоров американской компании. Совет высказался в пользу сохранения Opel в составе GM и отказа от продажи его мажоритарной доли Magna, выступающей с российскими партнерами - Сбербанком (SBER) и группой "ГАЗ" (GAZA).

Ф.Хендерсон также подчеркнул, что General Motors надеется упрочить "значительный бизнес" в России и возобновить непосредственное сотрудничество с "ГАЗом" в целях содействия модернизации его деятельности и "совместного освоения российского авторынка на взаимовыгодной основе".

Фриц Хендерсон также сообщил, что General Motors вскоре представит свой план рестуктуризации Opel германскому и другим правительствам и надеется на благоприятное по нему решение". При этом, если государственные гарантии, которые были готовы предоставить под сделку Германия и другие страны Европы были на уровне 4,5 млрд евро, то нынешний план GM потребует "намного меньше - около 3 млрд евро". Ф.Хендерсон объяснил решение корпорации тем, что "предпринимательская атмосфера в Европе улучшилась", финансовое положение GM "значительно упрочились" и "появилась уверенность, что европейские бизнес компании могут быть успешно реструктурированы". Этот оптимизм связан с тем, что впервые за два года по результатам месячных продаж компания фиксирует прибыль, и увеличение спроса трактуется ею как знак выздоровления экономики после кризиса. Кроме того, Ф.Хендерсон указал на важность британского Vauxhall в глобальной стратегии компании.

Администрация США не вмешивалась в принятие этого решения. "Администрация не была вовлечена в принятие этого решения, принятого советом General Motors", - указала официальный представитель американского Минфина.