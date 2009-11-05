Прибыль Cisco Systems Inc. в I кв. снизилась на 18,8%

10:40, 05 ноября 2009
Транспорт/Связь
2

США. Чистая прибыль Cisco Systems Inc. (крупнейший в мире производитель сетевого оборудования)  в I квартале 2009-2010 финансового года, завершившемся 24 октября 2009г., снизилась на 18,8% - до 1,787 млрд  долл., по сравнению с 2,201 млрд.  долл., полученными за отчетный период годом ранее.

Для высокотехнологических компаний кризис оказался хорошим испытанием перспективности бизнеса. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter