Toyota во II кв. получила 242 млн долл. прибыли

Крупнейший в мире автопроизводитель – японская Toyota вышла в плюс. Второй квартал 2009 финансового года (июль–сентябрь) компания закончила с прибылью в 21,84 млрд иен (242 млн долларов), что почти в шесть раз ниже показателя аналогичного периода прошлого года, но все же превосходит ожидания аналитиков, сообщает РБК DAILY.

В целом же первое полугодие Toyota завершила с убытком в 63 млрд иен (700 млн долларов). Выручка автопроизводителя в первом полугодии снизилась на 31,3%, до 8,38 трлн иен (93,1 млрд долларов), а операционные убытки составили 136,86 млрд иен (1,52 млрд долларов).

Убытков компания ожидает и по итогам всего года, однако эта цифра окажется меньше, чем прогнозировалось ранее: 200 млрд иен (2,2 млрд долларов) вместо 450 млрд иен (5 млрд долларов).

Улучшением финансовых показателей Toyota обязана государственным мерам по стимулированию продаж автомобилей в Японии, а также на других ключевых для себя рынках, в частности в США. Кроме того, автоконцерн активно сокращает расходы.

В связи с этим вчера Toyota объявила об уходе из самых престижных гоночных соревнований «Формула-1». «Основываясь на текущей экономической ситуации, мы осознаем, что у нас не остается выбора, кроме как выйти из «Формулы-1», – заявил на пресс-конференции президент Toyota Акио Тойода. Эта мера может позволить компании сэкономить до 50 млрд иен в год (550 млн долларов).

В то же время восстановление рынка позволило компании в очередной раз повысить годовой план по производству автомобилей. Если в начале года компания нацеливалась на планку в 5,9 млн автомобилей, а в августе подняла ее до 6,6 млн штук, то сейчас по итогам года Toyota рассчитывает продать уже 7,03 млн машин.

Chrysler может получить прибыль к 2011 году

Генеральный директор образовавшегося после слияния Fiat и Chrysler альянса Серджо Маркионне в четверг представил пятилетний план "трансформации" американского автопроизводителя, направленный на возврат прибыли уже к 2011 году, сообщает агентство Франс Пресс.

Итальянский концерн Fiat 10 июня завершил сделку по приобретению активов Chrysler, в результате которой была сформирована новая компания Chrysler Group. Согласно условиям сделки, 68% акций альянса находятся под контролем профсоюза автопромышленников (United Auto Workers), а также фонда медицинского страхования UAW, 20% принадлежат Fiat, а остальные 12% - правительству США и Канады. По оценкам специалистов, стоимость сделки достигает 2 миллиардов долларов.

По словам Маркионне, уже спустя пять месяцев после процедуры технического банкротства и реструктуризации, Chrysler заявил о готовности к 2014 году вернуть 7,4 миллиарда долларов займа, предоставленного ранее правительствами Канады и США.

Как сообщил журналистам глава альянса Fiat-Chrysler, более половины автомобилей американского производителя, в том числе марки Jeep, будут произведены на платформе Fiat.

Также Chrysler планирует в течение следующих пяти лет сократить издержки на 2,9 миллиарда долларов, отметил глава альянса.

В ближайшее время на обновление модельного ряда будет потрачено 23 миллиарда долларов - в частности, уже к 2010 году планируется обновить три четверти модельного ряда американских автомобилей, подчеркивает агентство. Маркионне отметил также, что Chrysler рассчитывает увеличить свою долю на американском рынке, а также активно сотрудничать с Fiat для успешной работы за пределами США.

По оценкам экспертов альянса, представленный план предполагает, что к 2014 году объем продаж американского производителя вырастет более чем в два раза - до 2,8 миллиона автомобилей с 1,3 миллиона в текущем году.

Маркионне опроверг информацию СМИ о том, что Chrysler якобы бессмысленно "прожигает" полученные средства, назвав новую политику перенесшей банкротство компании "бережливой и экономной".

"Выжившие - это другая порода людей. Люди, перенесшие травмирующий опыт, при котором одной из альтернатив может быть смерть, начинают жить по-новому", - пояснил Маркионне.