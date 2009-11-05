В Харькове построят третью очередь терминала «Б» Южного вокзала

В Харькове до 2012 года будет построена третья очередь пригородного терминала «Б» Южного вокзала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Южной железной дороги (ЮЖД) Виктор ОСТАПЧУК.

По его словам, это позволит воплотить новые подходы к международному железнодорожному сообщению, когда пассажир приходит на вокзал, там проходит таможенный досмотр и в поезде его уже не трогают ни таможенники, ни пограничники.

«Разве удобно, когда пассажира сначала в Казачьей Лопани проверяют украинские пограничники и таможенники, а затем в Белгороде досматривают российские службы? К тому же этот проект даст возможность улучшить инфраструктуру тех районов Харькова, которые примыкают к Южному вокзалу, да и просто украсить город, поскольку третья очередь пригородного терминала будет включать и торговые центры, и паркинги – подземные и наземные…», – сказал В.ОСТАПЧУК.

Он отметил, что строительство терминала связано с подготовкой к Евро-2012. «Вы же понимаете, что по уровню транспортного обслуживания, состоянию наших вокзалов у зарубежных гостей будет складываться впечатление об Украине в целом», – сказал В.ОСТАПЧУК.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году на станции Харьков-Пассажирский Южной железной дороги состоялось открытие второй очереди пригородного терминала «Б» для поездов южного сообщения. Архитектурный проект разработал институт «Южтрансниипроект».