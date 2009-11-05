«Визз Эйр Украина» перевезет 530-550 тыс. пассажиров

Лоу-кост-авиакомпания «Визз Эйр Украина» по итогам 2009 года ожидает перевезти 530-550 тыс. пассажиров, что приблизительно в 4 раза больше, чем в прошлом году (компания начала выполнять перелеты с июля 2008 года).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам член совета директоров «Визз Эйр Украина» Наталия КАЗМЕР.

По ее словам, за 10 месяцев т.г. компания перевезла 460 тыс. пассажиров. Если в прошлом году загрузка рейсов составляла 75-80%, то сейчас – 80-85%.

Как отметила Н.КАЗМЕР, в следующем году компания ожидает увеличения спроса на авиаперевозки, однако пока сложно сказать, на каком уровне. «Рост пассажиропотока и, следственно, поставка третьего самолета для «Визз Эй Украина», будет зависеть от расширения возможностей на рынке международных авиаперевозок в следующем году», – отметила она.

По данным Н.КАЗМЕР, в первом полугодии для группы компаний Wizz Air будет поставлено 6 новых самолетов, один из которых может быть поставлен на киевскую базу компании. В то же время, по ее словам, даже с двумя самолетами компания рассчитывает на увеличение пассажиропотока на 10-15%. В частности, по данным Н.КАЗМЕР, в Госавиаадминистрации есть ряд заявок компании на новые маршруты.

«Это достаточно долгий процесс, поскольку, необходимо получить согласие от авиационных властей обеих сторон. Все идет чуть медленней, чем мы рассчитывали», – сказала она.

В то же время Н.КАЗМЕР отметила, что летом 2010 года ожидаются значительные изменения на авиарынке Украины, и компания рассчитывает получить ряд новых направлений. В первую очередь «Визз Эйр» интересует Италия, Испания, Голландия и Бельгия.

По словам Н.КАЗМЕР, большим спросом пользуется рейс, открытый в конце октября из Киева в Венецию (аэропорт Тревизо), в связи с чем компания намерена с декабря увеличить количество рейсов туда с 3 до 4 в неделю. Также важным направлением для авиакомпании остается Германия, куда недавно был открыт новый рейс из Киева - в Мемминген. При этом компания отказалась от выполнения рейсов из Киев в Осло (Норвегия) зимой, куда был незначительный пассажиропоток. «Пока что мы это рассматриваем как сезонную отмену, а летом посмотрим, что будет», – сказал она.

Кроме того, с декабря компания планирует увеличить частоту рейса Киев–Симферополь с 4 до 7 в неделю.

В то же время, по ее данным, «Визз Эйр Украина» в этом году еще не выйдет на прибыльный уровень. «Период инвестиций еще не закончился в Украине. Мы понимаем, что потенциал очень большой, мы вложили много денег, ресурсов сюда», – отметила она.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (low-cost) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. Авиакомпания начала авиаперевозки в июле 2008 года.

«Визз Эйр Украина» зарегистрирована в Украине, ее учредителем является компания с украинским капиталом. Авиапарк компании состоит из двух самолетов Airbus А320.