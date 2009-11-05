ФГИ продает Белоцерковский завод резиновых технических изделий

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) 4 ноября объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 89,51% акций ОАО «Белоцерковский завод резиновых технических изделий».

Об этом сообщается в официальном издании ФГИ "Ведомости приватизации" от 4 ноября т.г.

Как отмечается в издании, стартовая цена пакета составляет 48 млн. 830 тыс. грн.

Фиксированными условиями конкурса предусматривается получение дохода (выручки) от реализации продукции в течение 5 лет в объемах: 1-й год владения – 3,62 млн. грн., 2-й год – 3,95 млн. грн., 3-й год – 4,1 млн. грн., 4-й год – 4,5 млн. грн., 5-й год – 4,85 млн. грн. Также условиями предусматривается получение в течение 5 лет чистой прибыли: 1-й год владения – 32 тыс. грн., 2-й год – 36 тыс. грн., 3-й год – 38 тыс. грн., 4-й год – 40 тыс. грн., 5-й год – 45 тыс. грн.

Конкурс состоится через 50 календарных дней после его объявления.

Справка УНИАН. ОАО «Белоцерковский завод резиновых технических изделий» (Белая Церковь, Киевская обл.) специализируется на производстве формовых и неформовых резиновых технических изделий для комплектации автомобилей «ЗАЗ», «КрАЗ», «АЗЛК», сельскохозяйственных машин и комбайнов.