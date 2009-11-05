Закарпатский облсовет выделил 300 тыс. грн. на капремонт светосигнальной системы Международного аэропорта «Ужгород».

Как передает корреспондент УНИАН, решение об увеличении финансирования первоочередных мер Программы повышения эффективности функционирования Закарпатского областного коммунального предприятия «Международный аэропорт «Ужгород» на 2009-2012 годы было принято сегодня в ходе сессии.

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления промышленности и развития инфраструктуры Закарпатской ОГА Владимир КАТОЛИК, этот вопрос возник в связи с необходимостью безотлагательного проведения капитального ремонта системы оборудования светосигнала аэропорта типа «М-2», поврежденной в результате удара молнии.

Выделенные средства будут направлены на обеспечение возможности приема воздушных судов круглосуточно в обычных и сложных метеоусловиях. «На сегодняшний день аэропорт принимает и отправляет авиасуда исключительно в светлое время суток», - уточнил В.КАТОЛИК.

Кроме того, оперативный ремонт светосистемы позволит продлить срок сертификационной пригодности существующей системы светосигнального оборудования аэропорта и будет способствовать обеспечению надлежащего уровня безопасности авиаперевозок.