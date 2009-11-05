Для первой очереди дороги Одесса—Рени нужно 9 млрд. грн.

Ориентировочная стоимость первой очереди автомобильной дороги Одесса—Рени на участке Одесса – с. Монаши со строительством мостового перехода через Днестровский лиман составляет 8,94 млрд. грн.

Как сообщает УНИАН пресс-служба «Укравтодора», это предусмотрено технико-экономическим обоснованием (ТЭО) проекта, который находится на стадии завершения повторной экспертизы.

Как отмечается в сообщении, 4 ноября состоялось совещание по перспективе осуществления строительства автомобильной дороги государственного значения Одеса—Рени на участке Одеса—Монаши по направлению Одесса–Овидиополь—Белгород-Днестровский–с. Монаши.

Данное направление является первой очередью строительства автодороги Одеса—Рени (на Бухарест).

Спроектированная автомобильная дорога, длиной 81 км, будет отвечать параметрам 1-й категории с 4 полосами движения (3,75 м каждая). Расчетная скорость движения будет составлять 150 км/час с перспективной интенсивностью движения 14000-28100 авто/сутки. Финансирование строительства планируется осуществить за средства инвестора. Ориентировочная стоимость строительства – 8, 94 млрд. грн., в том числе стоимость строительства мостового перехода длиной 5,7 км – 5,37 млрд. грн. Участие государства в финансировании составляет 15% от стоимости строительства. Возмещение инвестиций будет осуществляться в соответствии с Законом Украины «О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог».

Как отмечают в «Укравтодоре», необходим также ремонт существующей автодороги Одеса—Рени, поскольку дорога нуждается в усилении (реконструкции) проезжей части. Кроме того, для обеспечения безопасности движения необходимо строительство обхода населенных пунктов Сарата, Заря, Михайловка, Белолесье, Татарбунары, а также обхода территории Молдовы (Болград—Рени через Вулканешты) и строительства железнодорожного путепровода на 182-м км.

Кроме этого, во время совещания обсуждались перспективы строительства автодороги государственного значения «Подъезд к г. Измаил», протяженностью 2,6 км со строительством искусственных сооружений.

Как сообщал УНИАН, председатель Одесской областной государственной администрации Николай СЕРДЮК в середине 2008 года просил Кабмин предоставить ОГА право на заключение договора с инвесторами о строительстве автодороги Одесса–Рени, которая станет неотъемлемой частью международного транспортного кольца вокруг Черного моря.

По его словам, к реализации этого проекта уже проявили интерес несколько крупных европейских компаний. В частности, рассматривались два варианта строительства автотрассы – на основе концессии или путем получения кредита от Европейского банка реконструкции и развития в размере 5 млрд. евро под гарантии украинского правительства.

Справка УНИАН. Международная автомобильная дорога М-15 Одесса—Рени (на Бухарест) совпадает с транспортным коридором «Черноморское экономическое сотрудничество». Строительство дороги обеспечит транспортное сообщение с югом Европы в обход Карпатских гор.