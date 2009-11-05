Ющенко и Лукашенко договорились о таможенном и пограничном контроле

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО договорились начать работу по организации общего таможенного и пограничного контроля двух стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил во время совместной пресс-конференции с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО.

По его словам, это предусматривает, что пограничники и таможенники двух стран будут работать “в едином офисном режиме и по единой методологии”.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в рамках инициативы Европейского Союза “Восточное партнерство” сегодня оба Министерства иностранных дел подписали меморандум о взаимодействии.

“Мы достигли с господином Президентом понимания необходимости совместного участия в развитии проектов в рамках этой инициативы, интересующих и украинскую, и белорусскую стороны, – начиная с проекта по развитию приграничных связей, обеспечения пунктов пропуска необходимым оборудованием, обеспечения общего режима границы”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Поєтому сегодня Беларусь и Украина обратятся к ЕС относительно получения помощи для обустройства контрольно-пропускных пунктов.

“Люди живут своей жизнью, а задача двух президентов - сформировать такой уровень коммуникаций между этими людьми, чтобы они добрым словом вспоминали и власть, и государство”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Также, по его словам, сегодня речь шла о необходимости увеличения количества пунктов пропуска через границу, об упрощении пограничных процедур. Шла речь и о необходимости беспрепятственного пересечения границы жителями приграничных территорий.